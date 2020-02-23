В городе Новошахтинске (Ростовская область) несовершеннолетняя девочка была ранена из травматического оружия пьяным полицейским.
Как сообщает портал
Полицейский произвёл несколько выстрелов из травматического пистолета. В результате несовершеннолетняя получила ранения, — говорится в сообщении.
Девочка доставлена в больницу, полицейского задержали. При этом он отказался от прохождения освидетельствования на наличие алкоголя или наркотиков в крови.
По данным издания, в пресс-службе УТ МВД России по СКФО сообщили, что оперуполномоченного отстранили от исполнения служебных обязанностей и уволят. Если его вина подтвердится, он понесёт наказание в соответствии с законодательством.
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