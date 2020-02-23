Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Новошахтинске (Ростовская область) несовершеннолетняя девочка была ранена из травматического оружия пьяным полицейским.

Как сообщает портал 1Rnd.ru, оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков ростовского линейного управления МВД России на транспорте, будучи в нетрезвом состоянии, ранил юную пассажирку такси. Инцидент произошёл после того, как полицейский вступил в словесный конфликт с водителем такси, который вёз семью, в том числе несовершеннолетнюю девочку.

Полицейский произвёл несколько выстрелов из травматического пистолета. В результате несовершеннолетняя получила ранения, — говорится в сообщении.

Девочка доставлена в больницу, полицейского задержали. При этом он отказался от прохождения освидетельствования на наличие алкоголя или наркотиков в крови.

По данным издания, в пресс-службе УТ МВД России по СКФО сообщили, что оперуполномоченного отстранили от исполнения служебных обязанностей и уволят. Если его вина подтвердится, он понесёт наказание в соответствии с законодательством.

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