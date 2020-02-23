https://static.news.ru/photo/c86cbbc6-564c-11ea-a9fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Новошахтинске (Ростовская область) несовершеннолетняя девочка была ранена из травматического оружия пьяным полицейским.

Как сообщает портал 1Rnd.ru , оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков ростовского линейного управления МВД России на транспорте, будучи в нетрезвом состоянии, ранил юную пассажирку такси. Инцидент произошёл после того, как полицейский вступил в словесный конфликт с водителем такси, который вёз семью, в том числе несовершеннолетнюю девочку.

Полицейский произвёл несколько выстрелов из травматического пистолета. В результате несовершеннолетняя получила ранения, — говорится в сообщении.

Девочка доставлена в больницу, полицейского задержали. При этом он отказался от прохождения освидетельствования на наличие алкоголя или наркотиков в крови.

По данным издания, в пресс-службе УТ МВД России по СКФО сообщили, что оперуполномоченного отстранили от исполнения служебных обязанностей и уволят. Если его вина подтвердится, он понесёт наказание в соответствии с законодательством.

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