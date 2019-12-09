https://static.news.ru/photo/dcc9d1ea-1a50-11ea-8179-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Росстандарте утвердили шесть национальных стандартов на «зелёную» продукцию, которые были разработаны Роскачеством и отраслевыми объединениями.

Данный план выполняется в соответствии с поручением президента РФ по созданию отечественных защищённых брендов с соответствующими характеристиками, — говорится в сообщении Роскачества.

Там напомнили, что в августе 2019 года Росстандарт выпустил приказ о создании проектного технического комитета по стандартизации «Экологически чистая сельскохозяйственная продукция, сырьё и продовольствие».

Его председателем стала замглавы Роскачества Елена Саратцева.

Как ранее писал NEWS.ru, Роскачество — это «наймиты и негодяи», «бессовестные люди», которые занимаются «распиливанием государственного бюджета», заявил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Депутат Госдумы подверг ведомство критике из-за исследования качества продукции отечественных и зарубежных производителей.