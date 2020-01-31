Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) организует дополнительные санитарно-профилактические мероприятия, чтобы не допустить случаев заражения новым коронавирусом в СИЗО и колониях.
По данным пресс-службы ведомства, профилактика касается как и сотрудников учреждений, так и заключённых,
Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус может передаваться не только через слизистую глаз. Как заявили вирусологи, им можно заразиться и через предметы обихода: денежные банкноты и мобильные телефоны, а также половым путём.
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