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Квоту на привлечение рабочей сила из-за рубежа в РФ могут начать устанавливать не ежегодно, а исходя из потребностей рынка труда.

Как передаёт ТАСС, такое предложение вице-премьер Татьяна Голикова озвучила на заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ. По её словам, новая схема квотирования позволит оперативнее реагировать...