https://static.news.ru/photo/3c3a868c-cccd-11e9-ba9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Государственный стандарт по охране образовательных организаций, разработанный из-за череды резонансных происшествий в школах и колледжах, вступил в силу в России.

В новый ГОСТ Р 58475-2019 включены инструкция охранника, порядок пропускного режима и в целом требования к охране образовательных учреждений. Документ позволит снизить риск совершения преступлений в школах.

В Росстандарте отмечают, что о новом ГОСТе задумались после громких происшествий в образовательных учреждениях страны, в результате которых за два последних года были ранены 99 человек и погибли 24, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проанализировать достаточность требований по обеспечению безопасности в школах. Заявление прозвучало на фоне инцидента в казанской гимназии. Глава кабмина попросил вице-премьера Татьяну Голикову вместе с МВД и Минпросвещения «всё это проанализировать и доложить».