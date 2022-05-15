«Выносят всё»: в российских магазинах стали чаще воровать колбасу и десерты РБК: в России число магазинных краж увеличилось почти на треть по сравнению с 2021 годом

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В России с февраля по апрель на 27% увеличилось число магазинных краж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на данные разработчика системы распознавания лиц NTechLab. Наибольшей популярностью у злоумышленников пользовались кондитерские изделия и колбаса. Воры также облюбовали магазины косметики и одежды. В среднем стоимость краденого выросла на 25%, до 1,5 тысячи рублей.

Зачастую злоумышленники покидали торговые точки прямо с корзинками. Кроме того, появилась тенденция воровать на кассах самообслуживания. По словам управляющего делами группы «Спортмастер» Сергея Агибалова, причина роста краж может заключаться в экономическом кризисе.

Как только экономика начинает немного сдавать, учащаются случаи воровства. Видимо, раз уж рисковать, то рисковать по полной, — заявил он.

Топ-менеджер одного из крупнейших продовольственных ретейлеров сообщил агентству, что в магазинах на наиболее дорогостоящие товары устанавливают специальные замки, настраивают системы видеонаблюдения и усиливают охрану. Тем не менее «выносят всё, воруют больше и чаще».

По данным аналитиков, больше всего воров привлекали кондитерские изделия (19% всех краж), колбасы (16%), горячительные напитки (14%), сыры (13%), а также кофе и какао (7%).

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что цены на продовольствие растут в мире из-за западных санкций, а не российской спецоперации на Украине. Она обвинила Запад в украинском кризисе.