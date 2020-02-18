https://static.news.ru/photo/09d8661a-5232-11ea-b5bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При оплате заказа в отелях, кафе и ресторанах россияне смогут снять деньги с банковской карты.

Это коснётся пользователей платёжной системы MasterСard. Одновременно с этим Visa работает над внедрением услуги получения наличных в аптеках и АЗС — снять деньги можно будет при оплате покупки, передаёт газета «Известия».

Над расширением партнёрской сети в рамках сервиса «Наличные с покупкой» наряду с MasterСard и Visa активно работают Ак Барс Банк и банк «Зенит». Причём Ак Барс Банк первым проведёт эксперимент по внедрению сервиса в заведениях общепита — наличные суммой до 5 тыс. рублей можно будет получить при оплате заказа. По словам руководителя направления банка по развитию социальных проектов и кассовых решений для партнеров Алексея Бахаева, проект призван дать возможность клиентам оставить чаевые.

Ранее NEWS.ru писал о том, что эксперты выяснили, какой способ оплаты россияне предпочитают использовать во время путешествий.