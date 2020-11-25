В России запустят молодёжную программу льготной ипотеки на дома

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В России появится программа субсидированной ипотеки под 6,5%, предусматривающая покупку загородных домов на первичном рынке, сообщает «Дом.РФ».

На пилотную программу предоставления такой ипотеки в компании выделят 300 млн рублей. Как отметил глава «Дом.РФ» Виталий Мутко, средства на программу будут выделены из прибыли госкорпорации, выдачей кредитов займётся одноимённый с ней банк, сообщает РБК.

Пилотный проект начнёт работать уже в декабре и продлится до 1 июля 2021 года. По правилам, в программе могут участвовать люди не старше 35 лет, у которых на иждивении есть дети не старше 19 лет.

Отмечается, что ставка по программе будет совпадать с таковой по программе льготной ипотеки на покупку квартир — 6,5%. Лимиты будут такими же — до 12 млн рублей в Москве, Петербурге и Подмосковье, а также 6 млн рублей в остальных регионах. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости дома.

Как сообщал NEWS.ru, Минстрой работает для сохранения программы льготной ипотеки после 1 июля 2021 года. Об этом заявил руководитель ведомства Ирек Файзуллин.

Программа льготной ипотеки под 6,5% спровоцировала ажиотажный спрос на недвижимость со стороны россиян, который до сих пор не иссяк. Вслед за спросом потянулись вверх и цены на жильё: квадратные метры дорожают вопреки общему падению доходов населения.