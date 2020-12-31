В России запретили использовать пиротехнику на митингах и пикетах

https://static.news.ru/photo/315b7208-4c10-11eb-ae23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С наступлением нового года в России вступил в силу запрет на применение пиротехнических изделий при проведении митингов, демонстраций, шествий и пикетирования. Он предусмотрен обновлённой редакцией правил противопожарного режима, утверждённых постановлением правительства.

Исключением является лишь то, что не требуется взрывать, передаёт РИА Новости.

Применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских огней, соответствующих l классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», запрещается во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, — сказано в тексте правил.

Российские нормы разделяют пиротехнику на пять классов опасности. К первому относятся оставшиеся без запретов бенгальские свечи и хлопушки. Изделия четвёртого и пятого классов относятся к продукции технического назначения, их невозможно купить обычным гражданам. Таким образом, использование их на митингах возможно только организаторами-юрлицами. Однако пиротехника второго и третьего класса, которая, как правило, применяется во время праздников, в том числе в новогоднюю ночь, может быть приобретена любым гражданином. Следовательно, задачей организаторов массовых мероприятий станет контроль за отсутствием подобных изделий у рядовых участников.

Кроме того, обновлённые с 2021 года правила противопожарного режима устанавливают запрет на использование пиротехники на кровле зданий, балконах и лоджиях домов, писал NEWS.ru. Объекты культурного наследия народов РФ, памятники истории, кладбища, заповедники, заказники и национальные парки также вошли в список запрещённых для организации салютов и фейерверков.