В России захотели лишать свободы на 10 лет за нарушения работы с биометрией Минцифры предложило ужесточить наказание за нарушения работы с биометрией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минцифры России хочет ужесточить ответственность за нарушение порядка сбора, хранения и использования биометрических данных. Соответствующие документы были опубликованы на портале проектов нормативных актов. Нарушившим правила могут грозить крупные штрафы и тюремные сроки до 10 лет.

Ведомство предложило дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, согласно которой допустившие нарушения при работе с биометрией могут получить штрафы, их размер напрямую будет зависеть от занимаемой должности. Кроме того, предусматривается и лишение свободы: уже сформулированы поправки к Уголовному кодексу.

За нарушение порядка обработки и размещения биометрических персональных данных в единой информационной системе с должностных лиц могут взыскать от 100 до 300 тысяч рублей, с юридических — от 300 до 500 тысяч.

Тюремное заключение может грозить в том случае, если нарушения привели к тяжким последствиям. Отдельно отмечается, что человека не будут наказывать лишением свободы, если неверные данные внесены в систему по ошибке.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости сбора биометрических данных мигрантов. По его словам, без этого условия мигрантам следует отказывать во въезде в Россию либо запрещать въезд на длительный срок.