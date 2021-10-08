В России зафиксирован новый антирекорд по числу смертей от COVID

Россия в очередной раз обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса. За минувшие сутки скончались 968 человек. Общее количество жертв инфекции в стране с начала пандемии составляет 215 453, сообщается на сайте федерального оперштаба.
За последние 24 часа выявлено 29 362 новых случая заражения. Этот показатель является максимальным за период с 24 декабря 2020 года. Всего за время пандемии коронавирусом
За сутки из больниц по выздоровлении выписаны 21 049 пациентов. Общее количество выздоровевших превышает 6,8 млн. Под наблюдением медиков в настоящее время находится более 1,4 млн человек.
В Москве зафиксирован 6001 новый случай заражения, что является максимумом с 9 июля. Из столичных больниц выписали за сутки 2211 пациента. Жертвами инфекции стали 70 жителей мегаполиса.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся крайне напряжённой и продолжает ухудшаться. Он порекомендовал всем переболевшим пройти углублённую диспансеризацию. Министр пояснил, что после лечения у пациентов может наблюдаться токсическое поражение печени.