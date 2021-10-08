В России зафиксирован новый антирекорд по числу смертей от COVID

Россия в очередной раз обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса. За минувшие сутки скончались 968 человек. Общее количество жертв инфекции в стране с начала пандемии составляет 215 453, сообщается на сайте федерального оперштаба.

За последние 24 часа выявлено 29 362 новых случая заражения. Этот показатель является максимальным за период с 24 декабря 2020 года. Всего за время пандемии коронавирусом заразились более 7,7 млн россиян.

За сутки из больниц по выздоровлении выписаны 21 049 пациентов. Общее количество выздоровевших превышает 6,8 млн. Под наблюдением медиков в настоящее время находится более 1,4 млн человек.

В Москве зафиксирован 6001 новый случай заражения, что является максимумом с 9 июля. Из столичных больниц выписали за сутки 2211 пациента. Жертвами инфекции стали 70 жителей мегаполиса.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся крайне напряжённой и продолжает ухудшаться. Он порекомендовал всем переболевшим пройти углублённую диспансеризацию. Министр пояснил, что после лечения у пациентов может наблюдаться токсическое поражение печени.