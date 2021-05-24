В России за сутки заразились коронавирусом 7,8 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/ba66c832-bd34-11eb-afc1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России зафиксировано 7844 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране заболели 5 017 795 человек, сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.

Количество выздоровевших за последние сутки составило 8743 человека. Всего за время пандемии вылечились от COVID-19 4 632 955 россиян.

Общее число жертв инфекции в стане составляет 119 194 человека. Из них за минувшие сутки умерли 393 человека.

В настоящий момент под наблюдением медиков остаются 516,6 тысячи жителей России. За сутки проведено 206 тысяч тестов на коронавирус. Всего с начала пандемии сделано более 136 млн таких исследований.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что случаи повторного заболевания коронавирусом очень редки. Риску вновь заразиться подвержены люди с иммунодефицитом или имеющие какие-либо хронические заболевания.