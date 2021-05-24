Эксперт рассказал, кто может повторно заразиться коронавирусом

https://static.news.ru/photo/3914b914-0a9d-11eb-806c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Случаи повторного заболевания коронавирусом крайне редки. Такому риску могут подвергнуться люди с иммунодефицитом или хроническими болезнями. Об этом в интервью РИА Новости заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Повторные случаи могут быть, но они на сегодняшний день единичные. Это или у людей с какими-то иммунодефицитными состояниями, или при неправильно проведённой схеме вакцинации, или у людей, у которых есть какие-то другие хронические заболевания, — сказал эксперт.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что в РФ повторных случаев заражения коронавирусом не наблюдалось, однако, по его словам, речь идёт и ситуациях с одним и тем же штаммом.

В свою очередь, Сергей Вознесенский отметил, что говорить о появлении штамма коронавируса, для которого не существует защитного иммунитета, по меньшей мере преждевременно.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, когда заболеваемость коронавирусом в России пойдёт на спад. По прогнозам специалиста, такое развитие событий возможно летом.