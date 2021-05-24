Эпидемиолог рассказал, когда в России снизится заболеваемость коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2e546174-bc85-11eb-a4f6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, когда заболеваемость коронавирусом в России пойдёт на спад. По прогнозам специалиста, такое развитие событий возможно летом, пишет РИА Новости.

Россия сейчас находится на стадии снижения заболеваемости, она более-менее стабильна, а колебания в ту или иную сторону — это как раз законное проявление эпидпроцесса, — пояснил Горелов.

Он подчеркнул, что в летний период, когда иммунитет не подвержен «атакам» холода, заболеваемость всегда снижается. Специалист выразил уверенность, что если люди продолжат соблюдать противоэпидемические меры и будут прививаться, заболеваемость наконец-то снизится.

Тем не менее Горелов добавил, что через нулевую отметку пройти вряд ли удастся. Дело в том, что многие по тем или иным причинам отказываются от вакцинации. Соответственно, риск заболеть у таких людей сохраняется.

Тем временем, как сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, более 10 млн россиян уже полностью прошли процедуру вакцинации от коронавируса. По его словам, ситуация с COVID-19 в России стабилизируется. По уровню заболеваемости и смертности на 100 тысяч человек страна занимает 72-е и 60-е место в мире соответственно.