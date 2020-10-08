В России за сутки выздоровели от коронавируса более 7 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/92394e7c-0a04-11eb-a9ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В России за прошедшие сутки 7092 заражённых коронавирусом полностью излечились от инфекции. Общее число выздоровевших в стране с начала пандемии составило 1 009 421 человек.

Об этом 9 октября сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Также за сутки врачи зафиксировали 12 126 новых случаев коронавируса. Это максимальное количество заболевших в стране с начала пандемии. Предыдущий максимум - 11 656 случаев за день - был установлен 11 мая.. Всего в РФ заразились 1 272 238 человек. Умерли 22 257 заражённых.

Ранее Сбербанк при помощи своего симулятора и математической модели SEIR спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России и Москве. Согласно прогнозу, он придётся на 8 ноября вне зависимости, будут ли граждане соблюдать или иногда нарушать меры безопасности, писал NEWS.ru.