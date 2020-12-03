В России за сутки выздоровел 28 901 пациент с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9645cf52-360c-11eb-a691-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным на утро 4 декабря, за минувшие сутки в России выздоровел 28 901 пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Наибольшее число пришлось на Москву. При выявленных 6868 случаях заражения COVID-19 в столице за 24 часа поправился 6891 житель столицы.

В общей сложности с начала пандемии коронавируса, которая была объявлена в марте этого года, зафиксировано 2 402 949 случаев заболевания COVID-19. При этом число выздоровевших пациентов также приближается к двум миллионам — на данный момент оно составляет 1 888 752 человека. Также сообщается о 472 021 активном случае.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 78,2 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 533 тысячи — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 524 тысячи 489 человек, — отмечает оперштаб.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве растёт количество доноров плазмы с антителами к коронавирусной инфекции. Как рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, их число за последний месяц увеличилось почти вдвое.