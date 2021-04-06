В России за сутки выявлено 8294 новых случая коронавируса

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По данным на утро 7 апреля, за прошедшие сутки в России зафиксировано 8 294 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 8 294 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 12,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 374 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 445 человек, — говорится в сообщении.

Москва лидирует среди регионов по суточной заболеваемости — за минувшие 24 часа в столице заболели 1 585 человек. В Санкт-Петербурге сообщается о 705 инфицированных, в Подмосковье выявлено 570 случаев.

Единственным регионом, где не заболело ни одного человека, стал Ненецкий автономный округ. Наименьший темп суточного прироста заразившихся зафиксирован в Республике Тыва (0,01%) и в Республике Хакасия (0,02%).

В общей сложности за всё время пандемии коронавирусом заболели 4 606 162 россиянина. 4 229 480 пациентов выздоровели, жертвами инфекции стали 101 480 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 122,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 249 тысяч — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 491 тысяча 362 человека, — уточняет портал стопкоронавирус.рф.

Как ранее писал NEWS.ru, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Александр Семёнов сообщил, что вакцина «ЭпиВакКорона» эффективна против британского и южноафриканского штаммов коронавируса. По словам специалиста, после вакцинации «ЭпиВакКороной» антитела к коронавирусу появляются в 94% случаев.