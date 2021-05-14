В России за сутки выявлено 8,5 тысячи случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/4e293c10-b620-11eb-9581-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России зафиксировано 8554 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.

Из больниц по выздоровлении выписаны 8573 пациента. Скончался за последние 24 часа 391 человек.

Число заразившихся в России с начала пандемии приближается к 5 млн человек. Общее количество выздоровевших в настоящее время превышает 4,5 млн человек. Жертвами инфекции стали 115,8 тысячи жителей страны.

Лидирующие позиции по уровню заболеваемости сохраняют Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Самые низкие показатели распространения коронавируса в Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Еврейской автономной области.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в России началась третья волна коронавируса. Он пояснил, что снижение заболеваемости в марте было ожидаемым, поскольку именно так и ведёт себя пандемия — три месяца заболеваемость растёт, потом выходит на плато, более-менее три спокойных месяца, потом опять три месяца роста. Это происходит во всех странах с учётом региональных особенностей.