В РФ впервые с конца мая выявлено более 9 тысяч случаев COVID-19 за сутки

https://static.news.ru/photo/99b201a0-0485-11eb-943b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки на территории России выявили 9412 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 2 октября сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Отмечается, что у 2550 новых больных (27,1%) недуг проходит без клинических симптомов. В общей сложности с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 1 194 643 человека.

В оперштабе отметили, что за прошедшие 24 часа в РФ скончались 186 пациентов с COVID-19. Всего жертвами коронавируса стали 21 077 россиян.

В течение последних суток из больниц в России выписали по выздоровлении 6054 человека. Таким образом, число выздоровевших пациентов увеличилось до 970 296.

Как передавал NEWS.ru, московские врачи поставили диагноз COVID-19 ещё 2704 пациентам. При этом за сутки выздоровели 1157 человек, 28 скончались. Такие данные приводит федеральный оперштаб.

Текущую динамику распространения коронавируса мэр столицы Сергей Собянин называет «очень опасной». Рост заболеваемости отмечается с 20 сентября.