В России за сутки выявили 27 403 заражённых коронавирусом

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Врачи за прошедшие сутки зафиксировали 27 403 новых случая заболевания коронавирусом в 95 российских регионах. Всего с начала пандемии зарегистрировано 2 402 949 заражённых.

Согласно данным оперштаба, в относительном выражении прирост на протяжении двух дней не превышает 1,2%.

Количество жертв COVID-19 за минувшие 24 часа за сутки возросло на 569 человек — до 42 176. Условная летальность заболевания впервые с 4 октября достигла 1,76%. Вылечился за сутки 28 901 пациент. Таким образом, всего выздоровели 1 888 752 человека.

Как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас сезон активного распространения коронавируса. Она рассказала, когда движение COVID-19 прекратится.

Ранее президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели (7–13 декабря). В первую очередь прививку получат врачи и учителя. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что россиян будут прививать исключительно в добровольном порядке и бесплатно.

В РФ в настоящее время зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона». Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса. В ведомстве готовы рассмотреть документы от зарубежных производителей, если они будут поданы в соответствующем порядке.