В России за сутки выявили 27 100 новых случаев заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/1fe4f95e-314e-11eb-930f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории России в течение прошедших суток медицинские специалисты выявили 27 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 28 ноября сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Теперь число заболевших в РФ за период пандемии выросло до 2 242 633 человек. В относительном выражении прирост, по данным штаба, снизился с 1,3% до 1,2%.

За прошедшие сутки в стране из больниц по выздоровлении выписали 27 296 россиян. Всего за период пандемии с болезнью сумели справиться 1 739 470 граждан РФ.

В оперштабе подчеркнули, что за последние 24 часа в стране умерли 510 пациентов с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией. В общей сложности жертвами COVID-19 стали 39 068 россиян.

Как ранее передавал NEWS.ru, столичные медики за последние 24 часа диагностировали коронавирус ещё у 7320 жителей города.