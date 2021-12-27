В России за сутки выявили 23 210 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 23 210 случаев коронавируса, число жертв инфекции составило 937 человек. Наибольший прирост инфицированных и погибших от COVID зафиксирован в Москве, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

С начала пандемии в России выявлено 10 415 230 случаев COVID-19. За тот же период в стране умерли 305 155 человек, сообщили в Telegram-канале оперштаба.

В частности, в Москве за сутки скончались 68 пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 60, в Подмосковье — 52. За сутки в России выписаны 33 715 болевших COVID-19, общее число выздоровевших увеличилось до 9 293 486 человек.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в субъектах РФ за сутки зарегистрировано в Москве (2239), Санкт-Петербурге (1834) и Подмосковье (1616). Наименьшее число новых случаев коронавируса выявлено в Калмыкии (13), Туве (11), а также в Ненецком автономном округе (6).

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что коронавирус по мере мутирования всё больше приспосабливается к детям, вызывая у них пневмонию: сейчас в столице госпитализируют по 20–30 детей ежедневно, тогда как ранее шла речь только о единичных случаях с серьёзными патологиями. По её словам, всего в мегаполисе за время пандемии переболели 245 тысяч детей. О более активном заболевании детей говорят и сводки, которые приходят из ЮАР.