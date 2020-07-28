В России за сутки от коронавируса умерли 169 человек

https://static.news.ru/photo/2e57e0ba-d171-11ea-bf4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жертвами COVID-19 в России за последние сутки стали 169 человек. Всего с начала пандемии скончались 13,6 тысячи заболевших.

Количество выявленных случаев заражения за 24 часа возросло на 5475. Общее их число составляет 828,9 тысячи.

Из больниц по выздоровлении выписаны 8116 пациентов. В общей сложности вылечились 620,3 тысячи человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Россия занимает четвёртое место по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. Лидируют США, где выявлено более 4,4 млн случаев заражения COVID-19. На втором и третьем местах Бразилия (свыше 2,4 млн) и Индия (более 1,4 млн) соответственно.

Всего пандемией охвачено более 200 стран. Общее количество заболевших превышает 16,6 млн человек. При этом выздоровели 10,2 млн человек и более 657 тысячи умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Саратовской области намерены ужесточить масочный режим, поскольку там ежедневно регистрируется более 90 случаев заражений коронавирусом. В регионе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, заведения общепита могут работать только на открытых площадках. На карантин закрыто село Новополеводино Балаковского района.