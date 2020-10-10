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В России за сутки умерли 197 пациентов с коронавирусом

10:50, 10 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жертвами коронавируса в России за прошедшие сутки стали 197 человек. Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 22 454.

Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, условная летальность заболевания (окончательную можно будет установить только после эпидемии) остаётся на уровне 1,75%.

Как писал NEWS.ru, ранее российские медики за минувшие сутки зафиксировали 12 846 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимум с начала пандемии, сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания. Выздоровел 6781 пациент.

Таким образом, за всё время пандемии зарегистрировано уже 1 285 084 заболевших. Вылечились 1 016 202 человека.

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