В России за сутки умерли 197 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ddf90dec-0acd-11eb-9575-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жертвами коронавируса в России за прошедшие сутки стали 197 человек. Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 22 454.

Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, условная летальность заболевания (окончательную можно будет установить только после эпидемии) остаётся на уровне 1,75%.

Как писал NEWS.ru, ранее российские медики за минувшие сутки зафиксировали 12 846 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимум с начала пандемии, сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания. Выздоровел 6781 пациент.

Таким образом, за всё время пандемии зарегистрировано уже 1 285 084 заболевших. Вылечились 1 016 202 человека.