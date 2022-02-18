В России за сутки от коронавируса вылечились 198 369 человек

За минувшие сутки в России от коронавируса вылечились 198 369 человек, это на 7,2% больше, чем днём ранее, таковы данные оперштаба. За 24 часа был официально зарегистрирован 180 071 случай заражения, в больницы попали 18 632 человека, это на 3% больше, чем 17 февраля. В результате инфекции скончались 784 человека.

Больше всего заражений за сутки по-прежнему фиксируется в Санкт-Петербурге. Там заболели 16 398 человек, в больницы попали 763 пациента, выздоровели – 28 876, скончались – 78. В Москве за 24 часа выявили 8 308 случаев заражения, госпитализировали 884 человека, вылечились от коронавируса 38 981 человек, умерли – 86.

Ранее вирусолог Георгий Викулов заявил, что сейчас бессмысленно делать какие-либо прогнозы о шестой волне COVID-19, ожидаемой летом 2022 года, поскольку у медиков и так достаточно работы, связанной с коронавирусом. Он напомнил, что в РФ снизились темпы вакцинации, в частности, у тех людей, которым она необходима.

Вирусолог убеждён, что без достижения популяционного иммунитета в ближайшее время говорить об отмене антикоронавирусных ограничений не стоит.