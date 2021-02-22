В России за сутки от коронавируса вылечились 12 218 человек

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Российские врачи за прошедшие сутки вылечили от коронавируса 12 218 пациентов. Всего за период пандемии выздоровели 3 751 562 человек.

За минувшие 24 часа выявлено 11 749 заболевших. В общей сложности в России заразились 4 200 902. Число активных случаев составляет 364 910. Количество жертв COVID-18 выросло на 383 человека — до 84 430.

Как писал NEWS.ru, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что третья волна коронавируса в России не просто началась, она уже завершилась. По его словам, она пришлась на период после новогодних праздников.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович выразила уверенность в том, что возникновение третьей волны коронавируса полностью зависит от поведения людей. По её словам, вторая волна пошла на спад и показывает снижение по всему миру. При этом в некоторых странах уже уведомили общественность о начале третьей волны.