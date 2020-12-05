В России за сутки от коронавируса вылечили 27 644 человека

https://static.news.ru/photo/7b0ddf6c-36d5-11eb-beaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Российские врачи за прошедшие сутки вылечили от коронавируса 27 644 пациента. Всего с начала пандемии в РФ выздоровели 1 916 396 человек.

При этом суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в России вновь установила максимум. Как сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19, за минувшие 24 часа зафиксировано 28 782 случая заражения.

Как писал NEWS.ru, главврач поликлиники № 2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева рассказала, по какой причине гражданина могут отказаться вакцинировать.

4 декабря в Москве открылась электронная запись на вакцинацию для работников образования, здравоохранения и сотрудников городских социальных служб. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за первые часы на процедуру записалось пять тысяч человек. Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что к концу следующей недели массовую вакцинацию начнут во всех регионах.

5 декабря в Москве начали прививать жителей от коронавируса. Для этого в городе были открыты 70 прививочных пунктов. Первыми вакцину могут получить граждане от 18 до 60 лет из группы риска.