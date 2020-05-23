В России за сутки из больниц выписали 5363 переболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/c532bfc0-9d94-11ea-afa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё 5363 человека выписали по выздоровлении после лечения коронавирусной инфекции в России. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Больше всего человек было выписано в Москве (2427), Московской области (357) и Санкт-Петербурге (328). В Дагестане вылечились 265 человек, в Нижегородской области — 141. Всего в стране число выздоровевших от заболевания увеличилось до 113 299 человек.

Всего за сутки российские врачи выявили 8599 случаев заражения коронавирусом нового типа в 84 регионах. Согласно последним данным, 3777 человек из новых заболевших стали контактными лицами без клинических проявлений болезни. Всего в стране на сегодняшний день зафиксирован 344 481 случай заболевания в 85 регионах, писал NEWS.ru.