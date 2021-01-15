В России за сутки выявили 24 092 заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c5d8cab8-57d5-11eb-bc40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 24 092 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 3 544 623.

По данным оперштаба, количество активных случаев составляет 542 547.

Число выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 27 311 человек — до 2 936 991. Жертвами COVID-19 стали 590 человек, всего зарегистрировано 65 085 летальных исходов.

Москва, где за прошедшие сутки выявили 4674 заболевших коронавирусом, остаётся на первом месте по заболеваемости. Следом идут Санкт-Петербург — 3253 новых случая (всего 294 161) и Подмосковье — 1406 заражённых (всего 176 026).

Как писал NEWS.ru, ранее учёные сообщили, что общее число заражённых коронавирусом по всему миру за ближайшие два месяца может увеличиться с 92 млн до 170 млн человек. При этом к началу марта число жертв пандемии грозит вырасти до 5 млн. Это — негативный вариант событий смоделированного развития эпидемии в 2021 году.