В России выздоровел каждый седьмой заражённый коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c337a9a0-910b-11ea-88ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России доля выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысила 14%. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

По данным на утро 8 мая, в России выздоровел каждый седьмой заболевший коронавирусом. За сутки выписались рекордное число пациентов — 2805. Всего в стране вылечились и выписаны из больниц 26 608 человек.

Рекорд по числу излечившихся пациентов побила Москва. Впервые с начала пандемии в столице выписаны за сутки более тысячи переболевших COVID-19 — 1032. Всего от инфекции в Москве выздоровели 10 259 человек, что стало самым большим показателем с начала вспышки, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в России за сутки выявили более 10,6 тысячи случаев коронавируса. Общее число инфицированных достигло 187 859. Большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. За последние сутки скончались 98 пациентов с COVID-19. В общей сложности с начала распространения коронавируса в России зафиксировано 1723 летальных исхода.