В России выявлено 9 462 новых случая COVID-19 за сутки

https://static.news.ru/photo/ccce5e56-b48b-11eb-b3cf-96000091f725_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

За минувшие сутки в России зафиксировано 9 462 новых случая заражения коронавирусом. Это является максимальным показателем за период с 20 марта, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Из больниц по выздоровлению за 24 выписаны 9 756 пациентов. Жертвами инфекции за сутки стали 393 человека.

Всего за время пандемии в России заразились более 4,9 млн человек. Из них выздоровели 4,5 млн и более 115 тысяч скончались.

К настоящему времени проведено свыше 132,7 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 499 142 человека, говорится в сообщении.

По уровню заболеваемости лидируют Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Самый низкий уровень распространения инфекции в Ненецком и Чукотском автономным округах, а также в Еврейской автономной области.

Ранее сообщалось, что в ближайшие два месяца уровень заболеваемости коронавирусом в России будет зависеть от погоды. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова пояснила, что, если летом погода будет жаркой и сухой, то передача вируса от человека к человеку снизится, удастся избежать всплеска заболеваемости. Если будут идти дожди, люди начнут собираться коллективно по домам или в больших помещениях, это будет способствовать активному распространению коронавируса.