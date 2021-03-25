Число заболевших коронавирусом россиян превысило 4,5 млн

https://static.news.ru/photo/f31b6350-8e0d-11eb-b986-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным на утро 26 марта, в России зафиксировано 9 167 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, как сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19, общее количество заразившихся за время пандемии россиян превысило 4,5 млн.

За последние сутки в России выявлено 9 167 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 405 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 880 человек, — говорится в сообщении.

В общей сложности за всё время пандемии коронавирусом заболели 4 501 859 россиян. Выздоровел 4 120 161 пациент, болезнь унесла жизни 97 017 человек.

Среди регионов лидером по суточной заболеваемости остаётся в Москва — в столице заболели ещё 1 813 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировано 782 новых случая, в Подмосковье — 559.

Наименьший темп суточного прироста заразившихся, как и накануне, наблюдается в Республике Тыва — он сохранился на уровне 0,01%. В Сахалинской области этот показатель составил 0,04%, в Магаданской области и Еврейской автономной области — 0,05%.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 118,8 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 337 тысяч — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 485 тысяч 720 человек, — уточняет портал стопкоронавирус.рф.

Ранее NEWS.ru писал, что около 44% жителей Москвы уже имеют иммунитет к коронавирусу, что является весьма высоким показателем, заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. По её словам, такой показатель свидетельствует, что город может «жить почти нормальной жизнью с минимальными ограничениями».