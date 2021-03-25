Иммунитет к коронавирусу приобретён почти половиной москвичей

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Около 44% жителей Москвы уже имеют иммунитет к коронавирусу, что является весьма высоким показателем, заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. По её словам, такой показатель свидетельствует, что город может «жить почти нормальной жизнью с минимальными ограничениями».

Мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета — антитела G в среднем имеют 43-44% москвичей, — отметила чиновник в беседе с РИА Новости.

Ракова добавила, что в столице первый компонент вакцины получил почти миллион человек, а около 80% из них прошли полный курс вакцинации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Европа оказалась перед лицом мировой войны нового типа в условиях пандемии коронавируса, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, это случилось, в том числе из-за стремления России и Китая оказывать влияние с помощью вакцины.