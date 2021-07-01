В России выявили максимум случаев коронавируса с января

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 543. Это максимальное значение с 17 января, следует из данных оперативного штаба, опубликованных 1 июля.

Лидерами по числу инфицированных являются Москва (7597 случаев), Московская область (2663), Санкт-Петербург (1612).

Число россиян, вылечившихся после коронавируса, возросло за сутки на 16 928 — до 5 017 321. За последние 24 часа в Москве выписали 5934 пациента, в Санкт-Петербурге — 1967, в Московской области — 1805.

Отмечается, что за сутки был зафиксирован новый максимум летальных исходов за всю пандемию — 672. Наибольшее количество скончавшихся в Москве и в Санкт-Петербурге — 108 и 115 соответственно.

Ранее стало известно, что не стоит рассчитывать на спад заболеваемости от коронавируса после жаркой погоды. Об этом заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. Она считает, что смертоносная инфекция сейчас мало завязана на погоду. Так Попович ответила на вопрос о том, может ли жаркая сухая погода снизить уровень заражений.