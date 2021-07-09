В России выявили максимальный прирост заражений COVID с января

В России за минувшие сутки зафиксирован максимальный с 2 января прирост заражений коронавирусом — 25 766 новых случаев. Всего с начала пандемии в стране заразились более 5,7 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба.
Новые случаи заражения выявлены во всех 85 регионах. Максимальный прирост отмечен в Москве — 6643, минимальный показатель у Ненецкого автономного округа — 14.
За сутки из больниц
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что самым распространённым в России штаммом коронавируса является «дельта». На его долю приходится 66% всех выявляемых в стране разновидностей инфекции. По её словам, этот штамм завозится в страну россиянами, которые возвращаются из Европы, США и с Мальдив.