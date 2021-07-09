В России выявили максимальный прирост заражений COVID с января

В России за минувшие сутки зафиксирован максимальный с 2 января прирост заражений коронавирусом — 25 766 новых случаев. Всего с начала пандемии в стране заразились более 5,7 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба.

Новые случаи заражения выявлены во всех 85 регионах. Максимальный прирост отмечен в Москве — 6643, минимальный показатель у Ненецкого автономного округа — 14.

За сутки из больниц выписали 21 832 пациента. Жертвами инфекции стали 726 человек. За время пандемии от коронавируса выздоровели более 5,1 млн россиян и умерли 141,5 тысячи. В настоящее время под наблюдением медиков находятся более 1 млн человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что самым распространённым в России штаммом коронавируса является «дельта». На его долю приходится 66% всех выявляемых в стране разновидностей инфекции. По её словам, этот штамм завозится в страну россиянами, которые возвращаются из Европы, США и с Мальдив.