В России выявили ещё 20 564 случая коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявлено 20 564 новых случая коронавируса в 85 регионах страны. В общей сложности в стране зафиксировано с начала пандемии 6 млн 747 тысяч 87 заражений. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в РФ в воскресенье.

За последние сутки в России выявлено 20 564 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни​, — говорится в сообщении оперштаба.

За минувшие 24 часа в России умерли 762 человека. По выздоровлении были выписаны 15 414 пациентов. Наибольшее число скончавшихся зафиксировали в столице — 51, в Санкт-Петербурге — 39.

Ранее сообщалось, что первый этап вакцинации от коронавируса ещё не привитым россиянам следует пройти до конца лета. Врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус объяснил, почему.

Также стало известно, что препаратом «Спутник Лайт» теперь можно ревакцинировать пожилых людей. По информации Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), эффективность «Спутника Лайт» составляет около 80%, что превысило показатели многих препаратов, требующих двух инъекций.