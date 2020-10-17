В России выявили ещё 15 982 случая коронавируса

Российские врачи за прошедшие сутки выявили 15 982 случая заражения коронавирусом в 84 регионах.
Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, в том числе зафиксировано активно 4 184 (26,2%) без клинических проявлений.
Больше всего заражений в Москве — 5 376, в Санкт-Петербурге — 686 и Московской области — 466.
В общей сложности с начала пандемии в стране вывялено 1 415 316 заболевших. Темп прироста составляет 1,1%.
Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что лучшей стратегией в борьбе с коронавирусной инфекцией является поиск компромисса между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер. Также он назвал неприемлемым введение крайних мер — установление комендантского часа, запрета передвижений по городу и закрытия значительного количества предприятий. Вместе с тем мэр подчеркнул, что огромная прослойка жителей Москвы защищена от коронавируса. Кроме того, Собянин рассказал о количестве заболевших COVID-19, находящихся в больницах, и сообщил, что в ноябре Москва должна получить крупные партии вакцины, а прививки будут проводиться уже в декабре-январе.