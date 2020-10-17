В России выявили ещё 15 982 случая коронавируса

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Журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, был завербован в 2012 году Мартином Ларишем — сотрудником чешского Управления по связям с заграницей и информацией, которое подконтрольно США. Такой версии придерживается следствие.

Об этом «Интерфаксу» рассказал информированный источник. Адвокат Сафронова Иван Павлов, в свою очередь, отметил, что ему непонятны причины, по которым следствие долгое время держало в тайне имя Лариша и не...