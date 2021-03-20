В России выявили 9299 новых случаев заражения COVID

https://static.news.ru/photo/817a1f0e-8a1e-11eb-9a81-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки на территории России медиками было выявлено 9299 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в воскресенье, 21 марта, рассказали представители федерального оперативного центра по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 456 869 россиян.

Как сообщили представители оперштаба, за сутки из больниц в РФ выписали 8743 человека, у которых ранее был диагностирован COVID-19. В общей сложности с болезнью удалось справиться 4 069 395 гражданам РФ.

Также в оперштабе заявили, что за прошедшие 24 часа в стране скончался 371 россиянин с коронавирусом. Количество жертв инфекции на территории РФ выросло до 95 030.

Как ранее передавал NEWS.ru, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко признался, что самая большая трудность, с которой он столкнулся за год борьбы с коронавирусом, это невозможность видеться с родителями, которые пока ещё не до конца привиты.