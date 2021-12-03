В России выявили 32 974 новых случая заражения COVID

За прошедшие сутки в России зафиксировано 32 974 новых случая заражения коронавирусом. Из них 6,8% не имели клинических проявлений болезни. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились более 9,7 млн жителей страны, сообщается на сайте федерального оперштаба.

Число летальных исходов за сутки составило 1215. Всего за время пандемии жертвами инфекции стали 280 072 жителя страны.

Из больниц по выздоровлении за прошедшие сутки выписаны 35 182 пациента. Общее количество выздоровевших от коронавируса россиян в настоящее время превышает 8,4 млн. Под наблюдением медиков находятся 1,7 млн человек.

В Москве, которая остаётся лидером в России по уровню заболеваемости и смертности от коронавируса, за сутки выявлено 3356 случаев заражения. Скончались 93 человека, 3718 выздоровели.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в четырёх регионах страны — Калужской, Ростовской, Челябинской областях и Республике Калмыкия. В то же время она отметила улучшение эпидситуации в Тюменской, Нижегородской, Ивановской областях и в Чечне.

Вице-премьер также сообщила, что уровень коллективного иммунитета в стране достиг 53,7%. Первым компонентом вакцины привились 72 млн человек, а полностью процедуру прошли около 64 млн россиян.