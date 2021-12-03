Голикова: уровень коллективного иммунитета к COVID в России достиг 53,7%

В России от коронавируса полностью вакцинировались почти 64 млн человек. Одним компонентом привились 72 млн. Таким образом, уровень коллективного иммунитета в стране достиг 53,7%. В Севастополе этот показатель превысил 80%. Уровень выше 72% зафиксирован в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и некоторых других регионах, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, передаёт ТАСС.

По состоянию на 3 декабря вакцинация первым компонентом проведена 72 078 412 раз, вакцинация полного цикла — 63 961 690 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 53,7%, — отметила она.

По словам вице-премьера, необходимого уровня коллективного иммунитета уже удалось достичь в Севастополе, где этот показатель составляет 80,8%. Выше 72% привитых также в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Карелии, Туве и на Чукотке.

Считается, что для достижения коллективного иммунитета в России необходимо провакцинировать не менее 80% взрослого населения. По словам Голиковой, это более 90 млн человек.

Ранее группа российских ученых врачей и журналистов опубликовала открытое письмо с требованием раскрыть данные о проходящей кампании по вакцинации от COVID-19. По мнению авторов, это бы повысило доверие населения к прививкам. Отмечается, что сейчас опубликована лишь небольшая часть той информации, которая собирается о пандемии COVID, а также о ходе вакцинации и эффективности и безопасности вакцин.