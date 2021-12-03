Российские учёные потребовали от властей раскрыть данные о вакцинации

Группа российских ученых врачей и журналистов опубликовала открытое письмо с требованием раскрыть данные о проходящей кампании по вакцинации от COVID-19. По мнению авторов, низкий уровень вакцинации в стране обусловлен недоверием людей к прививкам от коронавируса. Отмечается, что сейчас опубликована лишь небольшая часть той информации, которая собирается о пандемии COVID, а также о ходе вакцинации и эффективности и безопасности вакцин, говорится в петиции, выложенной в Сети в открытом доступе.

Доверие строится на открытости, а единственный способ спокойно и аргументированно парировать недостоверные утверждения — это сослаться на официальные или научные данные. В США, Израиле и Европе регулярно публикуется статистика по побочным эффектам, случаям заражения и смерти, в том числе с разбивками по разным вакцинам и возрастным группам. К сожалению, этого нельзя сказать о России, — отмечается в письме.

По данным авторов, Роспотребнадзор собирает, но не публикует статистику по геномам коронавируса и передаёт в международную базу данных лишь часть сведений о доступных вакцинах. В целом собирается и уже собрано огромное количество данных о безопасности и эффективности вакцины после регистрации, однако эта информация нигде не обнародована. В письме также говорится, что результаты клинических испытаний вакцины «Спутника V» и «Спутника Лайт» опубликованы в научном журнале The Lancet. Однако данных об эффективности других российских вакцин — «КовиВака» и «ЭпиВакКороны» нет.

Такая закрытость, по мнению составителей письма, подкрепляет недоверие граждан к официальной информации. Они ссылаются на нормативные акты, такие как федеральный закон «О санитарно-эпидемическом благополучии населения», указ президента и т. д., которые позволяют получать информацию по текущей ситуации.

Ранее в партии «Единая Россия» разработали методические указания, в которых развенчиваются самые распространённые мифы о вакцинации от коронавируса. Депутаты будут применять их в ходе работы с избирателями в регионах. Документ содержит возможные варианты ответов и аргументы, которые могут быть использованы в ходе дискуссий с противниками вакцинации.