В ЕР подготовили методичку с ответами на мифы о вакцинации

В партии «Единая Россия» разработали методические указания, в которых развенчиваются самые распространённые мифы о вакцинации от коронавируса. Депутаты будут применять их в ходе работы с избирателями в регионах, сообщает РБК. Документ содержит возможные варианты ответов и аргументы, которые могут быть использованы в ходе дискуссий с противниками вакцинации.

В частности, на утверждение о том, что вакцины от коронавируса не изучены и их эффективность не доказана, единороссам предлагается приводить в пример разработчиков этих препаратов и врачей, привившихся первыми. Кроме того, отмечается, что вакцины разрабатывались «не с нуля», а их эффективность подтверждена более чем в 70 странах.

На миф о чипировании посредством вакцин и последующем контроле населения с помощью QR-кодов депутатам рекомендуется такой ответ.

Кому лично вы нужны, вас контролировать? Какой интерес представляет ваша дача или отношения с детьми — Пентагону это интересно, вашему губернатору или Брюсселю? — говорится в документе.

В ответ на заявления о том, что QR-коды — это «начало цифрового концлагеря», единороссы будут напоминать о негативном отношении населения к введению ИНН в начале 2000-х.

Ранее доктор психологических наук Тимофей Нестик заявил, что переубедить противников прививок от коронавируса помогут грамотная организация вакцинации, гарантия диагностики после прививки и демонстрация в СМИ положительных сюжетов о вакцинации.