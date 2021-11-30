Профессор рассказал, как переубедить противников вакцинации от COVID

Переубедить противников прививок от COVID-19 помогут грамотная организация вакцинации, гарантия диагностики после прививки и демонстрация в СМИ положительных сюжетов о вакцинации. Также необходим своего рода общественный договор, в рамках которого вакцинацию будут рассматривать как часть системы защиты от пандемий на десятилетия вперёд. Об этом в интервью РБК рассказал доктор психологических наук, завлабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик.

По словам профессора, в СМИ необходимо больше рассказывать о том, как организована вакцинация, подчёркивать что её проводят квалифицированные врачи, а желающий привиться сможет пройти тестирование и исключить у себя противопоказания.

Нужно гарантировать организацию таких условий, чтобы люди не заразились, сидя где-то в очереди в пункте вакцинации. И давать гарантии, что если человек вакцинировался, то за его состоянием будут следить, — пояснил врач.

Комментируя недавние приглашения антиваксеров в красные зоны больниц, он предположил, что на них откликнутся только убеждённые антипрививочники, которые стремятся сделать свою позицию публичной. В результате поляризация в обществе усилится, а публика запомнит только аргументы антиваксеров. А кадры из «красных зон» могут повлиять на болеющих, которые постараются отложить обращение к врачу.



Также недоверие к вакцинам стимулируют противоречивые позиции экспертов. По словам профессора, различные позиции в ходе появления новых научных знаний неизбежны, однако важно, чтобы у экспертов был круг тезисов, по которым они сходятся. Преодолеть поляризацию мнений поможет общественный договор по поводу будущего, включающий такие позитивные задачи, как увеличение продолжительности жизни и повышение её качества.

Важно объяснить, что коронавирус — это на всю жизнь, это нужно принять, учесть все риски и построить гибкую систему договора. Переключить фокус с того, как скоро нужно уколоться конкретному человеку, на то, как мы будем жить дальше, — заключил учёный.

Ранее Нестик заявил, что в вопросе прививок россияне часто прислушиваются к мнению знакомых врачей. Сами же медики могут распространять мифы о вакцинации, поскольку ищут эмоциональную поддержку на фоне собственных психологических травм, нанесённых пандемией коронавируса. По его словам, в такой ситуации они теряют точку опоры, как и люди без медицинского образования.