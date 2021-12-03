Голикова сообщила об ухудшении ситуации с COVID-19 в четырёх регионах

В Калужской, Ростовской, Челябинской областях и Республике Калмыкия за неделю ситуация с коронавирусной инфекцией ухудшилась. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, добавив, что улучшение фиксируется в Тюменской, Нижегородской, Ивановской областях и Чечне. Её слова передаёт ТАСС.

Более напряжённой стала эпидобстановка в четырёх субъектах Российской Федерации. Это Калужская, Ростовская, Челябинская области, Республика Калмыкия. В то же время улучшение мы видим в Тюменской, Нижегородской, Ивановской областях, Республике Чечня, — сказала она.

С начала пандемии коронавирусом в мире зaразились около 264,3 млн человек, более 5,2 млн умерли. В Росcии, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с CОVID-19, зарегистрировано 9 736 037 случаев заражения, выздоровел 8 436 631 человек, умерли 278 857.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов лично контролировать введение коронавирусных ограничений и наращивание темпов вакцинации. Главы субъектов должны будут отчитываться ежемесячно.

12 ноября вице-премьер Голикова объявила о введении в России до 1 февраля следующего года «переходного периода» для вакцинации от коронавируса. После этой даты власти регионов смогут вводить контроль QR-кодов в транспорте и общественных местах. Меры будут действовать до 1 июня 2022 года.