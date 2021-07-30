В России выявили 23 564 случая заражения COVID

За минувшие сутки в России выявлено 23 564 новых случая заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 794 человека. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба.

Количество выздоровевших за сутки составило 20 485 человек. В настоящее время под наблюдением медиков находятся свыше 1,2 млн человек.

С начала пандемии заразились коронавирусом более 6,2 млн жителей Росси. Из них вылечились 5,5 млн и 157 771 умерли.

По уровню заболеваемости первое место сохраняет Москва. За сутки в столице зафиксирован 3481 случай заражения, умерли 76 человек. За время пандемии заболели полтора миллиона жителей мегаполиса, из которых жертвами COVID-19 стали 25,5 тысячи.

Ране мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число выявляемых случаев заражения в столице снизилось более чем вдвое, а также сократилось число случаев госпитализации. В связи с этим градоначальник отменил обязательное использование перчаток в общественных местах и транспорте.