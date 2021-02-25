В России выявили 11 198 новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/def074f6-7742-11eb-92d8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки на территории России выявили 11 198 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, это минимальный показатель заболеваемости с 7 октября.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19, 10,8% новых заболевших не имели клинических симптомов. Общее количество инфицированных в стране с начала пандемии достигло 4 212 100. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,27%.

Больше всего новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Москве (1406), Санкт-Петербурге (911), Московской (495) и Нижегородской (388) областях.

Общее число заражённых в России достигло 4 212 100 человек, выздоровели 3 767 664 пациента. Жертвами вируса стали 84 876, из них 446 человек умерли за последние сутки.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что пандемия COVID-19 завершится в начале 2022 года. Он отметил, что худший сценарий позади и специалисты знают о коронавирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться. Клюге добавил, что вирус как таковой останется среди людей, при этом отпадёт нужда в ограничениях. Он подчеркнул, что это лишь прогноз, потому что сказать, как именно будет развиваться ситуация, точно не сможет никто.