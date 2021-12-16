Голикова: в России вырос коллективный иммунитет к COVID-19

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 57,7%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании Госдумы РФ. Два дня назад уровень коллективного иммунитета составлял 56,1%. По словам вице-премьера, наилучший результат демонстрирует Севастополь.

Уровень коллективного иммунитета на сегодня составляет 57,7%, — сказала Голикова.

Она добавила, что необходимого коллективного иммунитета достиг лишь один субъект РФ — Севастополь. Более 70% наблюдается в Чукотском автономном округе, Карелии, Санкт-Петербурге, Москве и Московской области, а также в Республике Тыва.

По словам вице-премьера, первый компонент вакцины от COVID-19 получили 76,4 млн человек, обеими дозами привились 70,4 млн граждан.

14 декабря Голикова сообщила о достижении в целом по России уровня коллективного иммунитета 56,1%. При этом она подчеркнула, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране остаётся напряжённой. Что касается эффективности существующих вакцин против нового штамма COVID-19 «омикрон», Голикова отметила, что пока полной информации об этом нет, но специалисты работают над этим вопросом.