В России выпустят две новые вакцины против опасной инфекционной болезни

В России разрабатывают две новые взрослые вакцины против туберкулеза

В России разрабатывают две новые взрослые вакцины против туберкулеза, заявила главный внештатный фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева. По ее словам, которые передает РИА Новости, в настоящее время препараты проходят клинические испытания.

Наши ведущие научные центры, это центр имени Гамалея и институт гриппа имени Смородинцева, разработали новые бустерные вакцины, — сказала Васильева.

Проводится третья фаза клинических исследований профилактической вакцины GamTBvac, завершены доклинические исследования лечебной вакцины GamLTBvac. Обе инъекционные вакцины разработаны в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

В НИИ гриппа имени Смородинцева ведется разработка векторной вакцины против туберкулеза. Завершена IIБ фаза клинических исследований, препарат будет вводиться интраназально.

Глава Минздрава страны Михаил Мурашко заявил, что туберкулез в России потерял эпидемический потенциал из-за раннего выявления и персональной терапии. По его словам, вакцинация стала фундаментом, который обеспечивает защиту детей от его тяжелых форм. При этом, как уточнил министр, диагностика и лечение доступны для россиян на бесплатной основе.