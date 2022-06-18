В России выпустили первые прокладки и подгузники из отечественного сырья

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В России стали производить подгузники и прокладки из отечественного сырья, передает РБК. Сообщается, что крупные производители одноразовых подгузников и прокладок, такие как «Драйлок текнолоджиз» и «Фламинго», выпустили первые партии товаров из российской целлюлозы. Эту информацию подтвердили коммерческий директор компании «Драйлок текнолоджиз» Наталья Зайцева и гендиректор «Фламинго» Никита Волокитин.

У «Драйлок текнолоджиз» первая партия на российском сырье составила 1 млн подгузников и прокладок, у «Фламинго» — 2 млн подгузников для взрослых. В продажу товары поступят, скорее всего, до конца июня, после прохождения санитарно-гигиенической сертификации, — передает агентство.

Ранее производитель товаров личной гигиены Essity, которому принадлежат бренды Zewa, Libresse и Libero, объявил об уходе из России в связи с ухудшившимися условиями ведения бизнеса. Тем не менее представители фирмы указали, что компания продолжит продажи продукции в России. В пресс-службе предприятия тогда отметили, что руководство не рассматривает параллельный импорт, но прорабатывает пути выхода с российского рынка.

Вице-премьер Виктория Абрамченко 15 июня заявила, что российские власти приступили к эксперименту по замещению иностранной упаковки для продуктов отечественными аналогами. Эксперимент по созданию асептической упаковки Tetra Pak и PurePak уже «находится в активной фазе». Абрамченко подчеркнула, что серийное производство новой отечественной упаковки может начаться в 2022 году. Для молочной отрасли уже закупили первые партии отечественного картона, который используют для упаковки PurePak.