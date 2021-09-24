В России введут контроль за производством воды

Минпромторг, Роснедра и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) намерены создать систему апробации воды от скважины до прилавка. Она будет контролировать добычу и производство природной питьевой и минеральной воды, в том числе минеральных столовых, лечебно-столовых и лечебных вод, пишет РБК.

Как сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, в систему включат сведения о добыче природной воды с информацией о произведённом и упакованном товаре, а также будут отслеживать данные на всех этапах — от скважины до потребителя. Производитель упакованной воды будет обязан при вводе товара в оборот указать, из какой скважины и по каким документам получена природная вода. Если объёмы произведённой воды будут превышать объёмы добычи из указанных производителем скважин, это станет основанием для проверки.

Сейчас объём теневого рынка воды в России оценивается в 30%. При полном его обелении годовая выручка легальных производителей может увеличиться на 22 млрд рублей, прибыль — более чем на 4 млрд, а налоговые поступления возрастут на 2 млрд рублей в год. В Союзе производителей напитков, члены которого выпускают около 70% питьевой воды и соков в России, заявляют, что выявили на рынке всего 1,6% воды, не соответствующей требованиям.

Производящая воду марки «Ессентуки» компания «Холдинг Аква» поддерживает идею системы контроля воды, полагая, что это позволит решить проблему с недобросовестными производителями, которые пытаются продавать воду с других месторождений под видом вод марки «Ессентуки». Вместе с тем запуск новой системы маркировки приведёт к значительным расходам со стороны бизнеса, включая закупку оборудования и необходимых запчастей, плату за генерацию кодов и ежемесячную стоимость эксплуатации.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что фальсификатом является от 25% до 30% всей продаваемой в России питьевой воды, а в некоторых регионах процент подделок доходит до 80%. Решить эту проблему, по его мнению, сможет маркировка воды.