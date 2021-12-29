В РФ выявили минимальное с конца сентября число заболевших COVID за сутки
В России выявили 21 119 случаев коронавируса за сутки
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
11:42, 29 декабря 2021
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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В России за сутки впервые с 22 сентября выявлено менее 22 тысяч случаев COVID-19. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием, за минувшие 24 часа в стране зафиксировано 21 119 заболевших в 85 регионах, из них у 7,8% заражённых не было клинических проявлений болезни.
Наибольшее число заражений зафиксировано в Москве (1798), Санкт-Петербурге (1526) и Московской области (1342).
Скончались от вируса за сутки 932 человека, выздоровели 42 776 пациентов. За весь период зафиксировано307 022 летальных исхода, выписались — 9 380 223.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 42 776 человек. <...> За весь период выписано по выздоровлении по России — 9 380 223, — сообщили в оперштабе.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в течение семи недель показатели заболеваемости коронавирусом в России снижаются. По её словам, на прошлой неделе они составили 118,17 на 100 тысяч населения, это на 11,3% ниже, чем неделей ранее. Глава ведомства отметила, что заболеваемость растёт только в двух субъектах РФ. По её словам, в структуре заболеваемости 23,6% случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область и 76,7% — на другие субъекты Российской Федерации.