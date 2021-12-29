В РФ выявили минимальное с конца сентября число заболевших COVID за сутки

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Водитель, высадивший десятилетнюю девочку из автобуса в мороз в Чехове, нарушил предписание и будет подвергнут дисциплинарному или материальному наказанию, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова. По её словам, аппарат омбудсмена обратится в Минтранс, чтобы с водителями провели дополнительный инструктаж. Подробности инцидента уточняются.

Мы ещё раз обратимся в наш Минтранс, чтобы с водителями была дополнительно проведена работа. <...> И мы будем пристально смотреть за тем, чтобы такие случаи не повторялись, — сказала Мишонова....